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Росія вивезла з України ще 100 дітей, — ЦНС

23 липня 2023 03:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Росія вивезла з України ще 100 дітей, — ЦНС
Окупанти вивозять з України дітей. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Російська Федерація продовжує свою агресивну тактику щодо українського населення. Українців катують, гвалтують, вбивають та депортують. Ще 100 дітлахів окупанти вивезли до РФ з Херсонської області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву

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Щонайменше сотню маленьких українців окупанти вивезли з Херсонської області до Росії. 

"Окупанти відправили нову партію українських дітей в табори для  участі в культурно-освітніх заходах. Так, дітей вивезли з Каланчаку до санаторію "лєсная сказка" у Саранську (Мордовія)", — йдеться в повідомленні Центру національного спротиву. 

Повідомляється також , що дітям читатимуть лекції про "СВО", їх російську приналежність, викладатимуть псевдоісторію в путінському варіанті. Також перед дітьми виступатимуть російські "актори" й навчатимуть російській літератури.

Нагадаємо, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що ООН має відреагувати на слова очільника білоруського Червоного Хреста Дмитра Шевцова щодо участі у незаконному вивезенні дітей з окупованої території України. Цим в організації займається спеціальний представник генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів.

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