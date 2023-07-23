Росія вивезла з України ще 100 дітей, — ЦНС
Російська Федерація продовжує свою агресивну тактику щодо українського населення. Українців катують, гвалтують, вбивають та депортують. Ще 100 дітлахів окупанти вивезли до РФ з Херсонської області.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Депортація українських дітей
Щонайменше сотню маленьких українців окупанти вивезли з Херсонської області до Росії.
"Окупанти відправили нову партію українських дітей в табори для участі в культурно-освітніх заходах. Так, дітей вивезли з Каланчаку до санаторію "лєсная сказка" у Саранську (Мордовія)", — йдеться в повідомленні Центру національного спротиву.
Повідомляється також , що дітям читатимуть лекції про "СВО", їх російську приналежність, викладатимуть псевдоісторію в путінському варіанті. Також перед дітьми виступатимуть російські "актори" й навчатимуть російській літератури.
Нагадаємо, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що ООН має відреагувати на слова очільника білоруського Червоного Хреста Дмитра Шевцова щодо участі у незаконному вивезенні дітей з окупованої території України. Цим в організації займається спеціальний представник генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів.