Россия вывезла из Украины еще 100 детей, — ЦНС

Оккупанты вывозят из Украины детей. Фото: Google

Российская Федерация продолжает свою агрессивную тактику по отношению к украинскому населению. Украинцев пытают, насилуют, убивают и депортируют. Еще 100 детей оккупанты вывезли в РФ из Херсонской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Депортация украинских детей

По меньшей мере, сотню маленьких украинцев оккупанты вывезли из Херсонской области в Россию.

"Оккупанты отправили новую партию украинских детей в лагеря для участия в культурно-образовательных мероприятиях. Так, детей вывезли из Каланчака в санаторий "Лесная сказка" в Саранске (Мордовия)", — говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Сообщается также, что детям будут читать лекции о "СВО", их российской принадлежности, преподавать псевдоисторию в путинском варианте. Также перед детьми будут выступать русские "актеры" и обучать русской литературе.

Напомним, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что ООН должна отреагировать на слова главы белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова по поводу участия в незаконном вывозе детей с оккупированной территории Украины. Этим в организации занимается специальный представитель генерального секретаря ООН по детям и вооруженным конфликтам.