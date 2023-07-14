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Українців, які відмовилися від паспортів РФ, окупанти примусово виселяють до Росії

14 липня 2023 11:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Українців, які відмовилися від паспортів РФ, окупанти примусово виселяють до Росії
Російські війська проводять облави в Генічеському районі Херсонщини. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупанти депортують усіх громадян України, які відмовилися від російських паспортів, на територію РФ. На їхнє місце завозять населення найбідніших російських регіонів.

Про це на брифінгу повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

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Депортація українців

За інформацією Генштабу, російські окупанти вдаються до насильницької асиміляції українців на захоплених ними територіях.

Для цього, зокрема, росіяни почали використовувати практику штучного переселення людей.

Так, у Генічеському районі Херсонської області російські окупанти розпочали процес виселення тих українських громадян, які відмовилися від отримання паспортів РФ, на територію Російської Федерації.

Хто замінить українців

Відомо, що на місця проживання депортованих до Росії українців завозяться громадяни Росії.

Перш за все йдеться про представників національних меншин із найбідніших російських регіонів.

Генштаб про депортацію українців окупантами
Генштаб про депортацію українців окупантами

Нагадаємо, міський голова Мелітополя Іван Федоров ще у травні попереджав, що російські окупанти планують депортувати із захоплених територій України усіх місцевих мешканців.

Для цього, пояснив Федоров, росіяни спочатку проголосили "воєнний стан" на усіх окупованих територіях.

А тепер вони ж пропонують примусово і контрольовано депортувати усе населення тих районів, де оголошено "воєнний стан" — тобто з усіх українських територій.

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