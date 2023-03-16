Росія вивозить з України награбоване зерно: які шляхи для цього використовує

Росія вивозить з України награбоване зерно через порт Бердянська

Росія продовжує вивозити з України награбоване зерно. Для цього окупанти використовують порти у Бердянську, Запорізької області.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Окупанти крадуть зерно

"Росія продовжує вивозити з України награбоване зерно. У місті Бердянськ Запорізької області, з акваторії морського порту, відзначено транспортування ворожими буксирами російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею", — йдеться у повідомленні.

Примусова паспортизація

Крім того, в Генштабі повідомили, що триває примусова паспортизація населення тимчасово зайнятої території Запорізької області.

Так, в місті Токмак, російська окупаційна так звана "влада", разом з представниками російської ФСБ, погрожує місцевим громадянам України, які відмовилися від отримання паспортів громадян російської федерації, вивезенням їхніх дітей до східних регіонів росії. Самих батьків погрожують вивезти до Василівки Запорізької області.

Нагадаємо, на Запоріжжі окупанти імітують нарощування військових сил. Таким чином окупанти ведуть "інформаційну підготовку" до наступу ЗСУ.

Окупанти заявляють, що ці нібито накопичені сили надалі будуть застосовані для проведення наступальних операцій на південному напрямку. Також активно поширюється меседж про те, що контрнаступальна операція Сил оборони на Запорізькому напрямку стане "фатальним кроком" з боку вищого військово-політичного керівництва України.