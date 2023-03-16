Россия вывозит из Украины награбленное зерно: какие пути для этого использует
Россия продолжает вывозить из Украины награбленное зерно. Для этого оккупанты используют порты в Бердянске, Запорожской области.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
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Оккупанты воруют зерно
"Россия продолжает вывозить из Украины награбленное зерно. В городе Бердянск Запорожской области, из акватории морского порта, отмечена транспортировка вражескими буксирами российской самоходной баржи, загруженной пшеницей", — говорится в сообщении.
Принудительная паспортизация
Кроме того, в Генштабе сообщили, что проходит принудительная паспортизация населения временно занятой территории Запорожской области.
Так, в городе Токмак, российская оккупационная так называемая "власть" вместе с представителями российской ФСБ угрожает местным гражданам Украины, отказавшимся от получения паспортов граждан российской федерации, вывозом их детей в восточные регионы россии. Самих родителей угрожают вывезти в Васильевку Запорожской области.
Напомним, в Запорожье оккупанты имитируют наращивание военных сил. Таким образом, оккупанты ведут "информационную подготовку" к наступлению ВСУ.
Оккупанты заявляют, что эти якобы накопленные силы в дальнейшем будут применены для проведения наступательных операций на южном направлении. Также активно распространяется месседж о том, что контрнаступательная операция Сил обороны в Запорожском направлении станет "роковым шагом" со стороны высшего военно-политического руководства Украины.