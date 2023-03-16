Россия вывозит из Украины награбленное зерно: какие пути для этого использует

Россия вывозит из Украины награбленное зерно через порт Бердянска

Россия продолжает вывозить из Украины награбленное зерно. Для этого оккупанты используют порты в Бердянске, Запорожской области.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Оккупанты воруют зерно

"Россия продолжает вывозить из Украины награбленное зерно. В городе Бердянск Запорожской области, из акватории морского порта, отмечена транспортировка вражескими буксирами российской самоходной баржи, загруженной пшеницей", — говорится в сообщении.

Принудительная паспортизация

Кроме того, в Генштабе сообщили, что проходит принудительная паспортизация населения временно занятой территории Запорожской области.

Так, в городе Токмак, российская оккупационная так называемая "власть" вместе с представителями российской ФСБ угрожает местным гражданам Украины, отказавшимся от получения паспортов граждан российской федерации, вывозом их детей в восточные регионы россии. Самих родителей угрожают вывезти в Васильевку Запорожской области.

Напомним, в Запорожье оккупанты имитируют наращивание военных сил. Таким образом, оккупанты ведут "информационную подготовку" к наступлению ВСУ.

Оккупанты заявляют, что эти якобы накопленные силы в дальнейшем будут применены для проведения наступательных операций на южном направлении. Также активно распространяется месседж о том, что контрнаступательная операция Сил обороны в Запорожском направлении станет "роковым шагом" со стороны высшего военно-политического руководства Украины.