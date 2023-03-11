Окупанти на Запоріжжі імітують нарощування військових сил: яка їхня мета
Командування російської армії продовжує здійснювати заходи спрямовані на створення ілюзії щодо суттєвого нарощування своїх сил та засобів у Запорізькій області. Таким чином окупанти ведуть "інформаційну підготовку" до наступу ЗСУ.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
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Що відомо
Цю інформацію було отримано від осередків мережі руху опору на території тимчасово окупованої Запорізької області.
"Слід зауважити, що дані заходи мають комплексний характер, оскільки здійснюються на рівні демонстраційних дій із залученням озброєння та військової техніки та суттєвого нарощення активності російських сил в медіапросторі на окупованих територіях", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що спостерігається розосередження навколо Мелітополя таборів для підготовки мобілізованих громадян рф, з облаштуванням необхідної матеріально-навчальної бази та залученням необхідних зразків озброєння та військової техніки.
"Ключові канали поширення інформації на території тимчасово окупованої Запорізької області наповнюються наративами щодо успішного проведення чергового етапу бойового злагодження мобілізованих військовослужбовців та подальшого формування нових або доукомплектування діючих підрозділів ЗС рф", — пояснюють у Центрі національного спротиву.
Цілі окупантів
Окупанти заявляють, що ці нібито накопичені сили надалі будуть застосовані для проведення наступальних операцій на південному напрямку. Також активно поширюється меседж про те, що контрнаступальна операція Сил оборони на Запорізькому напрямку стане "фатальним кроком" з боку вищого військово-політичного керівництва України.
Нагадаємо, вранці 11 березня на північному заході Мелітополя сталося понад десять потужних вибухів. Пропагандисти заявили, що це робота ППО, але містяни їм не вірять і чекають на українську армію.
Також раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що у Мелітополі окупанти розміщують свої військові бази та установки ППО поблизу житлових кварталів. Таким чином загарбники ховаються за спинами мирних жителів.