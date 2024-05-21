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Росія вночі вдарила шахедами з трьох напрямків — скільки вдалося збити

21 травня 2024 08:10
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Скільки шахедів вдалось збити 21 травня
"Шахед" у небі. Фото: dailylviv
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Російські загарбники продовжують систематично атакувати Україну за допомогою БпЛА типу Shahed-131/136. Вночі 21 травня українським захисникам вдалося збити 28 із 29 "шахедів", які росіяни запускали з трьох напрямків. 

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗС України у Telegram у вівторок, 21 травня. 

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Командувач Повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук зазначив, що противник запустив БпЛА з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ, мис Чауда — Крим. Українська сторона для відбиття ворожого нападу використовувала мобільні вогневі групи, зенітно-ракетні війська, винищувальну авіацію і підрозділи радіоелектронної боротьби.

Інфографіка Повітряних сил
Інфографіка Повітряних сил ЗС України


Внаслідок протиповітряного бою збито 28 "шахедів" в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській,  Херсонській та Кіровоградській областях.

Пост Олещука в Телеграмі
Пост Олещука в Telegram

Також Олещук подякував усім захисникам за хорошу бойову роботу. 

Нагадаємо, напередодні, 20 травня, росіяни знову запускали БпЛА по території України. Збройним силам та іншим військовим групам вдалося знищити всі 29 цілей ворога. 

Цієї ж ночі у Львівській області внаслідок падіння уламків "шахеда" сталася масштабна пожежа у лісництві. Вогнем було охоплено понад один гектар лісу. 
 

ЗСУ
росіяни
Україна
війна в Україні
Росія
атака
Шахед

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