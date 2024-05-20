Атака "шахедами" 20 травня вночі

БпЛА типу "Шахед" у повітрі. Фото: zn.ua

Росіяни не полишають спроб атакувати українські території за допомогою ракет різного типу та безпілотників. 20 травня вони запускали в черговий раз БпЛА "Шахед-136", але українські захисники змогли збити всі ворожі цілі.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил України в понеділок, 20 травня.

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20 травня росіяни знову атакували регіони України "шахедами" та ракетою. Безпілотники окупанти запускали із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ РФ.

Інфографіка Повітряних сил України

У Повітряних силах України повідомили, що вдалось ліквідувати всі 29 БпЛА, якими росіяни намагались атакувати різні області. До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Внаслідок протиповітряного бою усі 29 "шахедів" збито в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.

Також Росія завдавала ракетних ударів по Харківщині. Зокрема, застосовували ракету типу "Іскандер-М".

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Окупанти практично кожної ночі атакують за допомогою БпЛА "шахед" різні регіони України. Частіше це південь та схід держави.

Раніше прикордонники показали ефектне відео, як вони за допомогою кулемета Browning M2 збили ворожий "шахед".