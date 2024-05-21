Сколько шахедов удалось сбить 21 мая

"Шахед" в небе. Фото: dailylviv

Российские захватчики продолжают систематически атаковать Украину с помощью БпЛА типа Shahed-131/136. Ночью 21 мая украинским защитникам удалось сбить 28 из 29 "шахедов", которые россияне запускали с трех направлений.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВС Украины в Telegram во вторник, 21 мая.

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Командующий Воздушными силами, генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что противник запустил БпЛА с трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск — РФ, мыс Чауда — Крым. Украинская сторона для отражения вражеского нападения использовала мобильные огневые группы, зенитно-ракетные войска, истребительную авиацию и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Инфографика Воздушных сил ВС Украины



В результате противовоздушного боя сбиты 28 "шахедов" в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Херсонской и Кировоградской областях.

Пост Олещука в Telegram

Также Олещук поблагодарил всех защитников за хорошую боевую работу.

Напомним, накануне, 20 мая, россияне снова запускали БпЛА по территории Украины. Вооруженным силам и другим военным группам удалось уничтожить все 29 целей врага.

Этой же ночью во Львовской области в результате падения обломков "шахеда" произошел масштабный пожар в лесничестве. Огнем было охвачено более одного гектара леса.