Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow росія втратила на війні майже 175 тисяч військових: Генштаб ЗСУ оприлюднив нові дані arrow

росія втратила на війні майже 175 тисяч військових: Генштаб ЗСУ оприлюднив нові дані

2 квітня 2023 09:13
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Нові втрати рф
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

За минулу добу більше ніж 500 знищених російських військових. Крім того, загарбники продовжують втрачати танки, бронемашини, артилерійські системи, автомобільну техніку та / або автоцистерни.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Втрати рф

За 1 квітня українські захисники знищили на фронті більше ніж 500 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили два танки, п'ять бронемашин, чотири артилерійських системи, одну одиницю БпЛА оперативно-тактичного рівня, дев'ять одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Загальні втрати армії російської федерації за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

  • особового складу — близько 174550 (+560) осіб ліквідовано
  • танків — 3618 (+2) од.
  • бойових броньованих машин — 6986 (+5) од.
  • артилерійських систем — 2687 (+4) од.
  • РСЗВ — 527 (+0) од.
  • засобів ППО — 279 (+0) од.
  • літаків — 306 (+0) од.
  • гелікоптерів — 291 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 249 (+1) од.
  • крилатих ракет — 911 (+0)
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5537 (+9) од.
  • спеціальної техніки — 296 (+0) од.

втрати ворога

Нагадаємо, що станом на ранок 2 квітня припущення про зміни російського військового командування, ймовірно, вказують на те, що росія незабаром може змінити своє вище військове командування через невдалий зимовий наступ. Військові блогери росії відкликало командування.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB