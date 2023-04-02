росія втратила на війні майже 175 тисяч військових: Генштаб ЗСУ оприлюднив нові дані
За минулу добу більше ніж 500 знищених російських військових. Крім того, загарбники продовжують втрачати танки, бронемашини, артилерійські системи, автомобільну техніку та / або автоцистерни.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати рф
За 1 квітня українські захисники знищили на фронті більше ніж 500 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили два танки, п'ять бронемашин, чотири артилерійських системи, одну одиницю БпЛА оперативно-тактичного рівня, дев'ять одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Загальні втрати армії російської федерації за час війни
Загальні бойові втрати російської армії такі:
- особового складу — близько 174550 (+560) осіб ліквідовано
- танків — 3618 (+2) од.
- бойових броньованих машин — 6986 (+5) од.
- артилерійських систем — 2687 (+4) од.
- РСЗВ — 527 (+0) од.
- засобів ППО — 279 (+0) од.
- літаків — 306 (+0) од.
- гелікоптерів — 291 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 249 (+1) од.
- крилатих ракет — 911 (+0)
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5537 (+9) од.
- спеціальної техніки — 296 (+0) од.
Нагадаємо, що станом на ранок 2 квітня припущення про зміни російського військового командування, ймовірно, вказують на те, що росія незабаром може змінити своє вище військове командування через невдалий зимовий наступ. Військові блогери росії відкликало командування.