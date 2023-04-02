росія втратила на війні майже 175 тисяч військових: Генштаб ЗСУ оприлюднив нові дані

Нові втрати рф

За минулу добу більше ніж 500 знищених російських військових. Крім того, загарбники продовжують втрачати танки, бронемашини, артилерійські системи, автомобільну техніку та / або автоцистерни.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати рф

За 1 квітня українські захисники знищили на фронті більше ніж 500 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили два танки, п'ять бронемашин, чотири артилерійських системи, одну одиницю БпЛА оперативно-тактичного рівня, дев'ять одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Загальні втрати армії російської федерації за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

особового складу — близько 174550 (+560) осіб ліквідовано

танків — 3618 (+2) од.

бойових броньованих машин — 6986 (+5) од.

артилерійських систем — 2687 (+4) од.

РСЗВ — 527 (+0) од.

засобів ППО — 279 (+0) од.

літаків — 306 (+0) од.

гелікоптерів — 291 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 249 (+1) од.

крилатих ракет — 911 (+0)

кораблів/катерів — 18 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн — 5537 (+9) од.

спеціальної техніки — 296 (+0) од.

Нагадаємо, що станом на ранок 2 квітня припущення про зміни російського військового командування, ймовірно, вказують на те, що росія незабаром може змінити своє вище військове командування через невдалий зимовий наступ. Військові блогери росії відкликало командування.