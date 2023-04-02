россия потеряла на войне почти 175 тысяч военных: Генштаб ВСУ обнародовал новые данные

Новые потери рф

За минувшие сутки более 500 уничтоженных российских военных. Кроме того, оккупанты продолжают терять танки, бронемашины, артиллерийские системы, автомобильную технику и/или автоцистерны.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери рф

За 1 апреля украинские защитники уничтожили на фронте более 500 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли два танка, пять бронемашин, четыре артиллерийские системы, одну единицу БПЛА оперативно - тактического уровня, девять единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Общие потери армии российской федерации за время войны

Общие боевые потери русской армии таковы:

личного состава - около 174550 (+560) человек ликвидировано

танков - 3618 (+2) ед.

боевых бронированных машин - 6986 (+5) ед.

артиллерийских систем - 2687 (+4) ед.

РСЗО - 527 (+0) ед.

средств ПВО - 279 (+0) ед.

самолетов - 306 (+0) ед.

вертолетов - 291 (+0) ед.

БпЛА оперативно-тактического уровня - 2249 (+1) ед.

крылатых ракет - 911 (+0)

кораблей/катеров - 18 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 5537 (+9) ед.

специальной техники - 296 (+0) ед.

Напомним, что по состоянию на утро 2 апреля предположения об изменениях российского военного командования, вероятно, указывают на то, что россия скоро может изменить свое высшее военное командование из-за неудачного зимнего наступления. Военные блоггеры россии отозвало командование.