россия потеряла на войне почти 175 тысяч военных: Генштаб ВСУ обнародовал новые данные
За минувшие сутки более 500 уничтоженных российских военных. Кроме того, оккупанты продолжают терять танки, бронемашины, артиллерийские системы, автомобильную технику и/или автоцистерны.
Потери рф
За 1 апреля украинские защитники уничтожили на фронте более 500 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли два танка, пять бронемашин, четыре артиллерийские системы, одну единицу БПЛА оперативно - тактического уровня, девять единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Общие потери армии российской федерации за время войны
Общие боевые потери русской армии таковы:
- личного состава - около 174550 (+560) человек ликвидировано
- танков - 3618 (+2) ед.
- боевых бронированных машин - 6986 (+5) ед.
- артиллерийских систем - 2687 (+4) ед.
- РСЗО - 527 (+0) ед.
- средств ПВО - 279 (+0) ед.
- самолетов - 306 (+0) ед.
- вертолетов - 291 (+0) ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 2249 (+1) ед.
- крылатых ракет - 911 (+0)
- кораблей/катеров - 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 5537 (+9) ед.
- специальной техники - 296 (+0) ед.
Напомним, что по состоянию на утро 2 апреля предположения об изменениях российского военного командования, вероятно, указывают на то, что россия скоро может изменить свое высшее военное командование из-за неудачного зимнего наступления. Военные блоггеры россии отозвало командование.