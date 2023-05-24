Росія втратила рекордну кількість артилерії за травень

ТОС-1А "Сонцепік". Фото: росЗМІ

Травень ще не дійшов до свого кінця, а військові аналітики зазначають, що ЗСУ за поточний місяць знищили рекордну кількість російської стволової артилерії. Йдеться про 418 одиниць техніки.

Про це заявив військовий експерт Олександр Коваленко.

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Попри гарні показники ліквідації російської артилерії, маємо низький показник РСЗВ — 26 одиниць.

"Варто зазначити, що критичний дисбаланс щодо штатної комплектації реактивною артилерією російських підрозділів виник ще минулого року. Наразі комплектація може становити 30% і навіть 10% від штатної. У свою чергу, рекордні показники знищеної стовбурової артилерії РОВ говорять про зростаючу перевагу СОУ в артилерійських дуелях і більш ефективну контрбатарейну боротьбу. Це зумовлено як перевагою артилерійських комплексів СОУ над РОВ, а й досвідом розрахунків", — сказав Коваленко.

Зазначається, що російські окупаційні війська втратили протягом року війни практично весь професійний склад артилерійських розрахунків і ті, які зараз постачаються у зону бойових дій, немає достатнього досвіду.

"Досвід відіграє не менш важливу роль, ніж перевага зброї над супротивником", — наголошує Коваленко.

Втрати російської військової техніки. Інфографіка: Telegram/Олександр Коваленко

Також військовий експерт зазначає ще один важливий момент на війні.

"Рів все більше комплектуються стовбурною артилерією, що буксирується. Компонента САУ в російських військах не поповнюється в необхідному обсязі, і це також впливає на ефективність артилерійських підрозділів противника. Демілітаризація", — написав Колавенко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська армія за добу збила п’ять безпілотників і один гелікоптер. Також були уражені три позиції зенітно-ракетних комплексів і два артилерійські підрозділи на позиціях.