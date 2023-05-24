Росія втратила рекордну кількість артилерії за травень
Травень ще не дійшов до свого кінця, а військові аналітики зазначають, що ЗСУ за поточний місяць знищили рекордну кількість російської стволової артилерії. Йдеться про 418 одиниць техніки.
Про це заявив військовий експерт Олександр Коваленко.
Росія зазнає рекордних втрат
Попри гарні показники ліквідації російської артилерії, маємо низький показник РСЗВ — 26 одиниць.
"Варто зазначити, що критичний дисбаланс щодо штатної комплектації реактивною артилерією російських підрозділів виник ще минулого року. Наразі комплектація може становити 30% і навіть 10% від штатної. У свою чергу, рекордні показники знищеної стовбурової артилерії РОВ говорять про зростаючу перевагу СОУ в артилерійських дуелях і більш ефективну контрбатарейну боротьбу. Це зумовлено як перевагою артилерійських комплексів СОУ над РОВ, а й досвідом розрахунків", — сказав Коваленко.
Зазначається, що російські окупаційні війська втратили протягом року війни практично весь професійний склад артилерійських розрахунків і ті, які зараз постачаються у зону бойових дій, немає достатнього досвіду.
"Досвід відіграє не менш важливу роль, ніж перевага зброї над супротивником", — наголошує Коваленко.
Також військовий експерт зазначає ще один важливий момент на війні.
"Рів все більше комплектуються стовбурною артилерією, що буксирується. Компонента САУ в російських військах не поповнюється в необхідному обсязі, і це також впливає на ефективність артилерійських підрозділів противника. Демілітаризація", — написав Колавенко у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що українська армія за добу збила п’ять безпілотників і один гелікоптер. Також були уражені три позиції зенітно-ракетних комплексів і два артилерійські підрозділи на позиціях.