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Россия потеряла рекордное количество артиллерии за май

24 мая 2023 12:06
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Россия потеряла рекордное количество артиллерии за май
ТОС-1А "Сонцепек". Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Май еще не дошел до конца, а военные аналитики отмечают, что ВСУ за текущий месяц уничтожили рекордное количество российской стволовой артиллерии. Речь идет о 418 единицах техники.

Об этом заявил военный эксперт Александр Коваленко.

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Несмотря на хорошие показатели ликвидации российской артиллерии, есть низкий показатель РСЗО — 26 единиц.

"Стоит отметить, что критический дисбаланс относительно штатной комплектации реактивной артиллерией российских подразделений возник еще в прошлом году. В настоящее время комплектация может составлять 30% и даже 10% от штатной. В свою очередь, рекордные показатели уничтоженной стволовой артиллерии РОВ говорят о растущем преимуществе СОУ в артиллериях и более эффективную контрбатарейную борьбу. Это обусловлено не только преимуществом артиллерийских комплексов СОУ над РОВ, но и опытом расчетов", — сказал Коваленко.

Отмечается, что российские оккупационные войска потеряли за год войны практически весь профессиональный состав артиллерийских расчетов и те, которые сейчас поставляются в зону боевых действий, не имеют достаточного опыта.

"Опыт играет не менее важную роль, чем преимущество оружия над противником", — отмечает Коваленко.

Утраты русской военной техники. Информация: Telegram\Александр Коваленко

Также военный эксперт отмечает еще один немаловажный момент на войне.

"Ров все больше комплектуется буксируемой ствольной артиллерией. Компонента САУ в российских войсках не пополняется в необходимом объеме и это также влияет на эффективность артиллерийских подразделений противника. Демилитаризация", — написал Колавенко в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее мы писали, что украинская армия за сутки сбила пять беспилотников и один вертолет. Также были поражены три позиции зенитно-ракетных комплексов и два артиллерийских подразделения на позициях.

 

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