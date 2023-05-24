ЗСУ за добу знищили гелікоптер, чотири дрони та ще три важливі цілі РФ, — Генштаб

Український військовий. Фото: Генштаб

Українська армія за добу збила п’ять безпілотників і один гелікоптер. Також були уражені три позиції зенітно-ракетних комплексів і два артилерійські підрозділи на позиціях.

Про це повідомляє у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

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За попередню добу українські Повітряні сили завдали 15 успішних ударів по російській армії.

Так, було підтверджено ураження п’яти безпілотників різних типів — чотирьох ударних БпЛА Shahed та одного розвідувального типу Zala.

Крім того, українська авіація обстріляла три позиції зенітно-ракетних комплексів і збила ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52.

Артилерія і ракетні війська України проти ворога

Робота наземних підрозділів Збройних сил України за минулу добу також відзначилася успішними ударами по об’єктах окупаційних військ.

Так, артилерія та ракетні війська завдали влучних ударів по складу з боєприпасами і чотирьох районах зосередження живої сили та техніки росіян.

Крім того, були уражені три пункти управління окупаційними підрозділами, два артилерійські підрозділи на позиціях та ще три важливі цілі російської армії.

Ситуація на фронтах

Росіяни продовжують наступати на п’яти східних напрямках — Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.

За добу там відбулося 26 бойових зіткнень.

Епіцентрами бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямку росіяни тримають оборону і здійснюють артилерійські обстріли та авіаційні удари по непідконтрольній їм території цих регіонів.

Нагадаємо, що українську армію назвав однією з найсильніших у світі власник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин. Він шокований, що українці вправно володіють будь-якими системами зброї.