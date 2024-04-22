Корпус російської армії штурмує Часів Яр — в ЗСУ розповіли деталі про ситуацію в місті

Російські солдати на території України. Фото ілюстративне: росЗМІ

Корпус російської армії, чисельністю у 25 тисяч осіб особового складу пішов на штурм Часового Яра Донецької області. Лише за минулу добу та було зафіксовано 32 мінометно-артилерійських обстріли.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", Назар Волошин в коментарі телеканалу "Ми-Україна".

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За словами військового, в боях за місто задяіно 217 парашутно-десантний полк 98 повітряно-десантної дивізії ЗС РФ.

"Це десь 20-25 тисяч військовослужбовців російських намагаються штурмувати Часів Яр і околиці населених пунктів біля нього", — заявив речник ОСУВ "Хортиця".

Він додав, що на цьому напрямку лише за минулу добу було зафіксовано 32 мінометних і артилерійських обстрілів — вдвічі менше, ніж попередньої доби.

"Противник заводить штурмові групи планово для проведення майбутніх штурмів. Вони проводять час від часу штурми без закріплення на позиціях. Тобто вони не закріплюються, а поштурмували й повернулись назад", — пояснив Волошин.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ спростували заяву Міністерства оборони Росії про окупацію села Новомихайлівка у Донецькій області.

Також українські оборонці наголосили, що ситуація у Часовому Яру повністю контрольована.