Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Корпус російської армії штурмує Часів Яр — в ЗСУ розповіли деталі про ситуацію в місті arrow

Корпус російської армії штурмує Часів Яр — в ЗСУ розповіли деталі про ситуацію в місті

22 квітня 2024 23:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Корпус російської армії штурмує Часів Яр — в ЗСУ розповіли деталі про ситуацію в місті
Російські солдати на території України. Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Корпус російської армії, чисельністю у 25 тисяч осіб особового складу пішов на штурм Часового Яра Донецької області. Лише за минулу добу та було зафіксовано 32 мінометно-артилерійських обстріли.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", Назар Волошин в коментарі телеканалу "Ми-Україна".

Читайте також:

Російська армія штурмує Часів Яр

За словами військового, в боях за місто задяіно 217 парашутно-десантний полк 98 повітряно-десантної дивізії ЗС РФ.

"Це десь 20-25 тисяч військовослужбовців російських намагаються штурмувати Часів Яр і околиці населених пунктів біля нього", — заявив речник ОСУВ "Хортиця".

Він додав, що на цьому напрямку лише за минулу добу було зафіксовано 32 мінометних і артилерійських обстрілів — вдвічі менше, ніж попередньої доби.

"Противник заводить штурмові групи планово для проведення майбутніх штурмів. Вони проводять час від часу штурми без закріплення на позиціях. Тобто вони не закріплюються, а поштурмували й повернулись назад", — пояснив Волошин.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ спростували заяву Міністерства оборони Росії про окупацію села Новомихайлівка у Донецькій області. 

Також українські оборонці наголосили, що ситуація у Часовому Яру повністю контрольована.

російські війська
ЗСУ
Україна
Донецька область
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

Розклад ефірів

Всі ефіри