Украинские ресничные. Фото: Командование объединенных сил ВСУ

Военные силы России совершили внезапное наступление и захватили 8 километров территории в районе Очеретино. Для этого они воспользовались ошибкой в ротации украинских военных подразделений.

Об этом сообщило издание The Telegraph в среду, 24 апреля.

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Наступление русских войск в районе Очеретино

Российские войска взяли под контроль село Очеретино в Донецкой области после того, как оттуда отошла опытная 47-я бригада, созданная для летнего контрнаступления Украины в прошлом году и оснащенная западным оружием. Эта бригада была в боях на протяжении почти года.

47-ю бригаду перебросили для усиления обороны Авдеевки, а на выходных 115-я бригада получила приказ занять позиции 47-й восточнее Очеретиного. Во время ухода подразделения 47-й бригады российские войска начали наступление и установили контроль над оборонительными позициями украинских войск.

"Резкое продвижение россиян стало возможным из-за того, что отдельные подразделения просто взлетели с позиций. Надеюсь, их научат и переквалифицируют в штурмовиков", — написал в соцсетях командир роты 47-й бригады Николай Мельник, потерявший ногу во время летнего наступления.

Отсутствие 115-й бригады создало разрыв, позволивший 30-й мотострелковой бригаде России продвинуться вдоль железнодорожного пути от Авдеевки до Очеретино.

Аналитики Deep State сообщили, что большинство деревень находится под контролем российских войск. Министерство обороны РФ заявило, что украинские войска отступили из Очеретино под интенсивным огнем. Российские военные корреспонденты опубликовали видео, на котором виден российский флаг над развалинами села.

Лейтенант Мельник отметил, что единственной причиной, почему российские войска не смогли продвинуться дальше на территорию, контролируемую Украиной, было то, что 47-я бригада снова вступила в бой.

"Дыры залатали теми, кто планировал восстанавливаться. 47 бригада снова в работе. Еще месяц и будет год без ротации", — заявил Мельник.

Москва сконцентрировала подкрепление из других частей фронта для поддержки своих войск, продвигавшихся через Очеретино. Российские войска находятся менее чем в 30 километрах от гарнизона Покровска, города, который используется для ротации солдат и техники и имеет транспортное сообщение с Киевом, и теперь находится под ударом России с дальней дистанции после падения Авдеевки.

Украинские войска потеряли систему залпового огня "Himars" и зенитную систему ПВО "Patriot" во время перемещения через город, ставшим первыми зафиксированными потерями американских систем.

Севернее Очеретино Россия сосредоточила около 25 000 военнослужащих с целью захвата города Часов Яр, стратегического населенного пункта, расположенного на высоте, которая может дать России преимущество для наступления на гарнизонные города Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск, а также для обороны и осуществление дальнобойных атак на транспортные сообщения, соединяющие украинские войска в Донецке с Киевом.

Напомним, корпус российской армии, численностью 25 тысяч человек личного состава, пошел на штурм Часового Яра Донецкой области.

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