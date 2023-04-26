Росія запустила нову інформаційну кампанію, щоб спричинити паніку серед українців: подробиці

Соціальна мережа Facebook. Фото: Reuters

Центр стратегічних комунікацій виявив нову інформаційно-психологічну операцію, спрямовану на дезінформацію української аудиторії у соціальних мережах. Останнім часом мережею поширюється відео, де передбачається, що Захід квапить Україну з контрнаступом. Цей наратив був створений для того, щоб спричинити паніку та невпевненість серед населення.

Про це повідомляє ЦСК.

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Як зазначають у Центрі, кремлівські боти змінили ствердження, що США ставлять на кон життя кожного українця, щоб прискорити операцію зі звільнення України. Це неправда і не має жодного підґрунтя.

За допомогою подібних наративів російські фейкороби навмисно намагаються порушити підготовку контрнаступу. Вони стверджують, що професійні військові загинули чи поранені, що на вулицях відловлюють усіх підряд і що на підготовку нових екіпажів немає часу. Ці брехливі твердження спрямовані на те, щоб підірвати впевненість у силі та готовності української армії.

"Тобто російські фейкороби цілеспрямовано намагаються зірвати підготовку контрнаступу такими наративами: "професійні військові загинули або поранені", "на вулицях відловлюють всіх підряд" і "на підготовку нових екіпажів немає часу",— йдеться в повідомленні.

Проте Сили оборони України мають достатні резерви підготовлених та мотивованих воїнів, а також створюються нові бригади та добровільні підрозділи. Час на підготовку української армії був, є та буде. У цьому допомагають союзники, які приймають навчання українських військовослужбовців у своїх країнах. Попри втрати у війні, українські Сили оборони готові до контрнаступу.

"Час на підготовку української армії був, є і буде — нам у цьому допомагають союзники, які приймають на навчання українських військовослужбовців у своїх країнах", — передає ЦКС.

Рекламні кампанії, що розповсюджують подібну дезінформацію, запущені під різними ID на сторінці у Facebook, що маскується під "Сайт з мистецтва та гуманітарних наук" під назвою Sightly oc8. За даними Центру стратегічних комунікацій, фейкову сторінку було створено

Нагадаємо, що Центр протидії дезінформації розповів про фейкові та маніпулятивні кампанії, що відбуваються на тимчасово окупованих територіях України.