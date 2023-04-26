Россия запустила новую информационную кампанию, чтобы вызвать панику среди украинцев: подробности

Социальная сеть Facebook. Фото: Reuters

Центр стратегических коммуникаций обнаружил новую информационно-психологическую операцию, направленную на дезинформацию украинской аудитории в социальных сетях. В последнее время по сети распространяется видео, где предполагается, что Запад торопит Украину с контрнаступлением. Это нарратив был создан для того, чтобы вызвать панику и неуверенность среди населения.

Об этом сообщает ЦСК.

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Как отмечают в Центре, кремлевские боты изменили утверждение, что США ставят на кон жизни каждого украинца, чтобы ускорить операцию по освобождению Украины. Это неправда и не имеет никакого основания. Это неправда и не имеет никакой подоплеки.

При помощи подобных нарративов российские фейкоробы намеренно пытаются нарушить подготовку контрнаступления. Они утверждают, что профессиональные военные погибли или ранены, что на улицах отлавливают всех подряд и что на подготовку новых экипажей нет времени. Эти лживые утверждения направлены на то, чтобы подорвать уверенность в силе и готовности украинской армии.

"То есть российские фейкоробы целенаправленно пытаются сорвать подготовку контрнаступления такими нарративами: "Профессиональные военные погибли или ранены", "на улицах отлавливают всех подряд" и "на подготовку новых экипажей нет времени", — говорится в сообщении.

Однако Силы обороны Украины имеют достаточные резервы подготовленных и мотивированных воинов, а также создаются новые бригады и добровольческие подразделения. В настоящее время на подготовку украинской армии было, есть и будет. В этом помогают союзники, принимающие на обучение украинских военнослужащих в своих странах. Несмотря на потери в войне, украинские силы обороны готовы к контрнаступлению.

"Время на подготовку украинской армии было, есть и будет – нам в этом помогают союзники, принимающие на обучение украинских военнослужащих в своих странах", — передает ЦКС.

Рекламные кампании, распространяющие подобную дезинформацию, запущены под разными ID на странице в Facebook, маскирующейся под "Сайт по искусству и гуманитарным наукам" под названием Sightly oc8. По данным Центра стратегических коммуникаций, фейковая страница была создана

Напомним, что Центр противодействия дезинформации рассказал о фейковых и манипулятивных кампаниях, происходящих на временно оккупированных территориях Украины.