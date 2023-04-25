Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ЦПД рассказал о фейковых и манипулятивных кампаниях, происходящих на оккупированных территориях arrow

ЦПД рассказал о фейковых и манипулятивных кампаниях, происходящих на оккупированных территориях

25 апреля 2023 16:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ЦПД рассказал о фейковых и манипулятивных кампаниях, происходящих на оккупированных территориях
Российский оккупант с оружием. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Центр противодействия дезинформации рассказал о фейковых и манипулятивных кампаниях, происходящих на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом ЦПД рассказал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Запорожская область

В ЦПД рассказали, что в фейковый военкомат на ВОТ оккупанты массово передают данные из реестров, в частности реестра избирателей. В него входят и 14-летние дети. Враг пытается включить несовершеннолетних в так называемый реестр военного учета Российской Федерации.

Донецкая область

"В школах Мариуполя оккупанты проводят пропагандистские "уроки мужества", где российские военные знакомят детей с оружием, настраивают их против Украины и учат благодарить убийц за спасение", — говорится в сообщении.

Луганская область

Во временно оккупированном Северодонецке оккупанты, якобы приезжающие восстанавливать город, грабят квартиры и заведения. Вместе с ними ездят пропагандистские СМИ и создают фейковые видео о "восстановлении" города.

АР Крым

Оккупационные администрации на полуострове продолжают героизировать российских солдат. В Севастополе даже открыли сквер так называемых героев "СВО".

Напомним, в апреле этого года потери российских военнослужащих заметно снизились по сравнению с предыдущими месяцами. Вероятно, это произошло из-за перехода оккупантов к обороне.

Также мы писали, что российские оккупанты не оставляют идеи взять под свой полный контроль Бахмут. С этой целью они атакуют украинских защитников сразу по нескольким направлениям.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Вадим Столар: ВСУ с первых дней масштабного вторжения получают помощь от нашего Фонда

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас