ЦПД рассказал о фейковых и манипулятивных кампаниях, происходящих на оккупированных территориях
Центр противодействия дезинформации рассказал о фейковых и манипулятивных кампаниях, происходящих на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом ЦПД рассказал в своем Telegram-канале.
Запорожская область
В ЦПД рассказали, что в фейковый военкомат на ВОТ оккупанты массово передают данные из реестров, в частности реестра избирателей. В него входят и 14-летние дети. Враг пытается включить несовершеннолетних в так называемый реестр военного учета Российской Федерации.
Донецкая область
"В школах Мариуполя оккупанты проводят пропагандистские "уроки мужества", где российские военные знакомят детей с оружием, настраивают их против Украины и учат благодарить убийц за спасение", — говорится в сообщении.
Луганская область
Во временно оккупированном Северодонецке оккупанты, якобы приезжающие восстанавливать город, грабят квартиры и заведения. Вместе с ними ездят пропагандистские СМИ и создают фейковые видео о "восстановлении" города.
АР Крым
Оккупационные администрации на полуострове продолжают героизировать российских солдат. В Севастополе даже открыли сквер так называемых героев "СВО".
Напомним, в апреле этого года потери российских военнослужащих заметно снизились по сравнению с предыдущими месяцами. Вероятно, это произошло из-за перехода оккупантов к обороне.
Также мы писали, что российские оккупанты не оставляют идеи взять под свой полный контроль Бахмут. С этой целью они атакуют украинских защитников сразу по нескольким направлениям.