ЦПД рассказал о фейковых и манипулятивных кампаниях, происходящих на оккупированных территориях

Российский оккупант с оружием. Фото: росСМИ

Центр противодействия дезинформации рассказал о фейковых и манипулятивных кампаниях, происходящих на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом ЦПД рассказал в своем Telegram-канале.

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В ЦПД рассказали, что в фейковый военкомат на ВОТ оккупанты массово передают данные из реестров, в частности реестра избирателей. В него входят и 14-летние дети. Враг пытается включить несовершеннолетних в так называемый реестр военного учета Российской Федерации.

Донецкая область

"В школах Мариуполя оккупанты проводят пропагандистские "уроки мужества", где российские военные знакомят детей с оружием, настраивают их против Украины и учат благодарить убийц за спасение", — говорится в сообщении.

Луганская область

Во временно оккупированном Северодонецке оккупанты, якобы приезжающие восстанавливать город, грабят квартиры и заведения. Вместе с ними ездят пропагандистские СМИ и создают фейковые видео о "восстановлении" города.

АР Крым

Оккупационные администрации на полуострове продолжают героизировать российских солдат. В Севастополе даже открыли сквер так называемых героев "СВО".

Напомним, в апреле этого года потери российских военнослужащих заметно снизились по сравнению с предыдущими месяцами. Вероятно, это произошло из-за перехода оккупантов к обороне.

Также мы писали, что российские оккупанты не оставляют идеи взять под свой полный контроль Бахмут. С этой целью они атакуют украинских защитников сразу по нескольким направлениям.