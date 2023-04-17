Росія застосовує у боях "штурмові підрозділи": деталі

Російські окупанти йдуть у бій. Фото: Reuters

Російська окупаційна влада протягом військового конфлікту в Україні використовує так звані "штурмові підрозділи Z". Солдати в цих підрозділах, укомплектовані людьми з кримінальним минулим, не виявляють високої бойової активності та неохоче йдуть на фронт.

Про це повідомив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

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Дмитрашківський зазначив, що конфлікт між Пригожиним і Шойгу може бути пов'язаний з тим, що останній відібрав можливість Пригожину поповнювати ряди найманців "вагнерівців" ув'язненими. Натомість Російські збройні сили використовують людей з кримінальним минулим для укомплектування своїх штурмових підрозділів.

Дмитрашківський також згадав, що в результаті боротьби за набір персоналу в "штурмові підрозділи Z", якість солдатів, що відправляються на фронт, знизилася, а їхня зброя та забезпечення не відповідають сучасним стандартам.

Полонені російські військові, яких захопили українські військовослужбовці у Мар'їнці, є бійцями зі "штурмових підрозділів Z". Вони повідомили, що не мають гарного забезпечення та використовують застарілу зброю. Дмитрашківський також зазначив, що серед військовослужбовців у цих підрозділах є багато людей, які не бажають йти на фронт, тому російське командування проводить роботу з мотивації їх до бойових дій.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська готуються до завдання атакуючого удару . Напрямок, з якого можна здійснити цей крок, може стати Білгородська область.