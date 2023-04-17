Россия применяет в боях "штурмовые подразделения": детали

Российские оккупанты идут в бой. Фото: Reuters

Российские оккупационные власти на протяжении военного конфликта на Украине используют так называемые "штурмовые подразделения Z". Солдаты в этих подразделениях, укомплектованные людьми с криминальным прошлым, не проявляют высокой боевой активности и неохотно идут на фронт.

Об этом сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашкивский в эфире телемарафона.

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Дмитрашкивский отметил, что конфликт между Пригожиным и Шойгу может быть связан с тем, что последний отнял возможность Пригожину пополнять ряды наемников "вагнеровцев" заключенными. Вместо этого Российские вооруженные силы используют людей с криминальным прошлым для укомплектования своих штурмовых подразделений.

Дмитрашковский также упомянул, что в результате борьбы за набор персонала в "штурмовые подразделения Z", качество солдат, отправляемых на фронт, снизилось, а их оружие и обеспечение не соответствуют современным стандартам.

Пленные российские военные, которых захватили украинские военнослужащие в Марьинке, являются бойцами из "штурмовых подразделений Z". Они сообщили, что не имеют хорошего обеспечения и используют устаревшее оружие. Дмитрашковский также отметил, что среди военнослужащих в этих подразделениях есть много людей, не желающих идти на фронт, поэтому российское командование проводит работу по мотивации их к боевым действиям.

Напомним, что российские оккупационные войска готовятся к нанесению атакующего удара. Направление, с которого может быть осуществлен этот шаг, может стать Белгородская область.