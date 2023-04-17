Российские оккупанты могут прибегнуть к неожиданной атаке

Российские солдаты на военной технике. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

Российские оккупационные войска готовятся к нанесению атакующего удара. Направление, с которого может быть осуществлен этот шаг, может стать Белгородская область.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото Новини.LIVE

"На днях появилась информация о том, что как только стабилизируется погода, а это может произойти уже ближе к маю, вполне возможно, что россияне сформируют там (в Белгородской области. — Ред.) мощную ударную группировку, чтобы действовать на нас в направлении Купянска", — сказал Селезнев.

По его словам, враг может прибегнуть к таким действиям с целью убрать тот плацдарм, который был создан ВСУ во время прошлогоднего наступления на Харьковском направлении.

То есть, объяснил военный эксперт, враг будет пытаться сделать линию разграничения по реке Оскол.

"Это будет делаться для того, чтобы в ходе летней военной кампании максимально обеспечить устойчивость своего фронта, своих оборонительных позиций", — отметил Селезнев.

Что враг создал на Белгородщине

В Белгородской области, неподалеку от города Новый Оскол, россияне накапливают личный состав и создали большую базу хранения техники и боеприпасов. Для ее охраны враг усилил средства контроля, в частности установку систем противовоздушной обороны.

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