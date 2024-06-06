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Россия нанесла авиаудар по Селидово — есть пострадавшие, повреждено 13 многоэтажек

6 июня 2024 10:04
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Илья Рябинин
редактор
Авиаудар РФ по Селидову — есть пострадавшие
Последствия российского авиаудара по Селидово. Фото: мэрия Селидово
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российская армия в среду, 5 июня, нанесла авиаудара по городу Селидово Покровского района Донецкой области. В результате обстрела были ранены шесть человек, они были госпитализированы.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии города в четверг, 6 июня.

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Как стало известно, взрывы в городе прогремели примерно в 22:10. Российская авиация ударила по городу двумя управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30СН.

донетчина обстрельл
Последствия авиаудара по Селидово. Источник: мэрия Селидово

В результате обстрела шесть гражданских получили ранения. Им была оказана первая медицинская помощь и госпитализирован.

селидный обстрел
Последствия авиаудара по Селидово. Источник: мэрия Селидово

Также в результате авиаудара были повреждены 13 многоэтажных жилых домов и легковые автомобили.

донецкая область обстрел
Последствия авиаудара по Селидово. Источник: мэрия Селидово

Напомним, ранее армия России обстреляла село Михайловка Краматорского района Донецкой области, в результате чего два человека погибли, в том числе и 12-летний ребенок, еще один человек получил ранения.

Также недавно враг пять раз обстрелял Лиман, в результате чего были ранены по меньшей мере восемь человек.

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