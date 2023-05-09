Ракетний удар по Україні 9 травня: аналіз атаки по Києву

Російський стратегичний бомбардирувальник Ту-95. Фото: РосЗМІ

Під ранок 9 травня ворог завдав чергового ракетного удару по Україні, здійснивши пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. 15 із них цілили по Києву і були збиті Протиповітряною обороною. Перед тим, близько 22:00 8 травня росіяни випустили по українському сходу 8 крилатих ракет "Калібр". Всі були знищені.

Новини.LIVE розбиралися в черговій атаці ворога по Україні.

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Скільки ракет випустили по Україні 9 травня

Повітряна атака України і зокрема Києва стала вже пʼятою за останні 9 днів. Росіяни завдали її на "сакральне" для них свято 9 травня, випустивши 23 крилаті ракети морського та повітряного базування.

Скриншот атаки 9 травня. ФОТО: ФБ командування Повітряних сил ЗСУ

За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, близько 22:00 8 травня із носіїв у Чорному морі противник випустив вісім крилатих ракет "Калібр", які спрямував на східні регіони країни. Усі 8 було знищено силами та засобами Протиповітряної оборони, првідоз повітряне командування "Схід".

Ближче до четвертої ранку 9 травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації — чотирьох Ту-95мс, що в районі Каспію.

Силами та засобами Протиповітряної оборони Повітряне командування "Центр" знищено 14 крилатих ракет, ще одну — у зоні відповідальності Повітряне командування "Південь".

Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Збита російська ракета у Києві 9 травня. ФОТО: МВС України

Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч проти 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет "Калібр" та Х-101/Х-555.

23 із них знищено Протиповітряною обороною Повітряних сил Збройних сил України у взаємодії із складовими Сил оборони України.

Юрій Ігнат. ФОТО: АрміяInform

"Як бачимо, із початку травня жодного дня без атаки. Обстріли фактично щодня як не "шахедами", так ракетами. Окрім цього, у росіян немає інших засобів знищувати нас. Наші сили ППО відпрацювали успішно, збивши всі 23 ракети із 25 запущених. На сьогодні наша Повітряна оборона прикриває важливі обʼєкти, загрозливі напрямки, самі установки ППО постійно переміщуються. Така система працює і приносить результати", — зазначив речник Повітряних військ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Чи буде продовжувати Росія подальші ракетні атаки

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов у коментарі Новини.LIVE зазначив, що росіяни стріляють по Україні ракетами виробництва 2023 року, намагаючись показати нам, що санкції проти них не діють, а є механізми відновлення ракетного потенціалу.

Дмитро Снєгирьов. ФОТО: Новини.LIVE

"Але якщо до війни вони могли робити 180 ракет на місяць, то зараз максимум 50. Це крилаті ракети повітряного та морського базування. От чого у них і справді багато, то це С-300, які вони модифікували та застосовують по прифронтових територіях. Окрім них, масово використовують керовані авіабомби. Дальність ураження до 80 км, їх теж активно використовують у прикордонних та прифронтових зонах", — сказав Снєгирьов.

Масові обстріли повітряним озброєнням ворог розпочав буквально 10 днів тому, доти фактично було 50 днів тиші. І це не випадково, каже Снєгирьов.

Наслідки атаки дронами по Києву, 8 травня 2023 року. ФОТО: Олег Переверзєв

Наслідки атаки дронами по Києву, 8 травня 2023 року. ФОТО: Олег Переверзєв

Наслідки атаки дронами по Києву, 8 травня 2023 року. ФОТО: Олег Переверзєв

Наслідки атаки дронами по Києву, 8 травня 2023 року. ФОТО: Олег Переверзєв

Наслідки атаки дронами по Києву, 8 травня 2023 року. ФОТО: Олег Переверзєв

Наслідки атаки дронами по Києву, 8 травня 2023 року. ФОТО: Олег Переверзєв 1 / 6

"Росіяни почали обстріли на фоні чуток про український контрнаступ, який має, як вони вважають, розпочатися до 15 травня, з метою перешкодити йому. Хотіли зруйнувати як військову, так і логістичну інфраструктуру, а також не дати можливість Україні сконцентрувати війська. Однак ці цілі не були досягнуті. Незважаючи на масові комбіновані удари, ППО відпрацювало дуже добре. Проте ворог надалі не припинить обстрілів. Хіба що вони стануть рідшими. Його основне завдання — зірвати наш наступ", — запевнив Снєгирьов.

Росіяни випустили по Києву 35 "шахедів"

Нагадаємо, в ніч проти 8 травня ворог масово атакував Київ та Київську область ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131. З північного напрямку — аеродром Сеща, що у Брянській області — було випущено 35 штук. Всі були знищені Повітряними військами, 30 із них — у небі над Києвом. Повітряна тривога тривала 3 години 30 хвилин.

Наслідки падіння уламків збитого дрона-камікадзе 8 травня у Києві. Фото: Новини.LIVE

Ця атака української столиці стала однією із наймасованіших з початку війни в України. Швидше за все, цілями ударів могли бути українські системи ППО, об'єкти цивільної та військової інфраструктури, а також житлові будинки.