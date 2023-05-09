Ракетный удар по Украине 9 мая: анализ атаки по Киеву

Российский стратегический бомбардировщик Ту-95. Фото: РосСМИ

Под утро 9 мая враг нанес очередной ракетный удар по Украине, совершив пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. 15 из них целились по Киеву и были сбиты Противовоздушной обороной. Перед тем около 22:00 8 мая россияне выпустили по украинскому востоку 8 крылатых ракет "Калибр". Все были уничтожены.

Новини.LIVE разбирались в очередной атаке врага по Украине.

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Воздушная атака Украины, и в частности Киева,стала уже пятой за последние 9 дней. Россияне нанесли ее на "сакральный" для них праздник 9 мая, выпустив 23 крылатые ракеты морского и воздушного базирования.

Скриншот атаки 9 мая. ФОТО: ФБ командования Воздушных сил ВСУ

По информации командования Воздушных сил ВСУ, около 22:00 8 мая из носителей в Черном море противник выпустил восемь крылатых ракет "Калибр", направившихся на восточные регионы страны. Все 8 были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.

Ближе к четырем утра 9 мая оккупанты совершили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации— четырех Ту-95мс в районе Каспия.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушное командование "Центр" уничтожено 14 крылатых ракет, еще одну — в зоне ответственности Воздушного командования "Юг" .

Всего уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555.

Сбитая российская ракета в Киеве 9 мая. ФОТО: МВД Украины

В общей сложности за две волны обстрела Украины в ночь на 9 мая 2023 года российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555.

23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных сил Вооруженных сил Украины во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины.

Юрий Игнат. ФОТО: АрмияInform

"Как видим, с начала мая ни дня без атаки. Обстрели фактически каждый день как не "шахедами", так ракетами. Кроме этого, у россиян нет других средств уничтожать нас. Наши силы ПВО отработали успешно, сбив все 23 ракеты из 25 запущенных. На сегодняшний день наша воздушная оборона прикрывает важные объекты, угрожающие направления, сами установки ПВО постоянно перемещаются. Такая система работает и приносит результаты", — отметил спикер Воздушных войск Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Будет ли Россия продолжать дальнейшие ракетные атаки

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии Новини.LIVE отметил, что россияне стреляют по Украине ракетами производства 2023 года, пытаясь показать нам, что вот санкции против них не действуют, а есть механизмы восстановления ракетного потенциала.

Дмитрий Снегирев. ФОТО: Новини.LIVE

"Но если до войны они могли делать 180 ракет в месяц, то сейчас максимум 50. Это крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Вот чего у них действительно много, так это С-300, которые они модифицировали и применяют по прифронтовым территориям. Кроме них, массово используют управляемые авиабомбы. Дальность поражения до 80 км, их тоже активно используют в приграничных и прифронтовых зонах", — отметил Снегирев.

Массовые обстрелы воздушным вооружением враг начал буквально 10 дней назад, до этого фактически было 50 дней тишины. И это не случайно, говорит Снегирев.

Последствия атаки дронами по Киеву, 8 мая 2023 года. ФОТО: Олег Переверзев

Последствия атаки дронами по Киеву, 8 мая 2023 года. ФОТО: Олег Переверзев

Последствия атаки дронами по Киеву, 8 мая 2023 года. ФОТО: Олег Переверзев

Последствия атаки дронами по Киеву, 8 мая 2023 года. ФОТО: Олег Переверзев

Последствия атаки дронами по Киеву, 8 мая 2023 года. ФОТО: Олег Переверзев

Последствия атаки дронами по Киеву, 8 мая 2023 года. ФОТО: Олег Переверзев 1/6 _ 6

"Россияне начали обстрелы на фоне слухов об украинском контрнаступлении, которое должно, как они считают, начаться до 15 мая, с целью помешать ему. Хотели разрушить как военную, так и логистическую инфраструктуру, а также не дать возможность Украине сконцентрировать войска. Однако эти цели не были достигнуты. Несмотря на массовые комбинированные удары, ПВО отработала очень хорошо. Однако враг в дальнейшем не прекратит обстрелов. Разве что они станут реже. Его основная задача — сорвать наше наступление", — заверил Снегирев.

Россияне выпустили по Киеву 35 "шахедов"

Напомним, в ночь на 8 мая враг массово атаковал Киев и Киевскую область ударными дронами иранского производства Shahed-136/131. С северного направления — аэродром Сеща в Брянской области — было выпущено 35 штук. Все были уничтожены Воздушными войсками, 30 из них — в небе над Киевом. Воздушная тревога продолжалась 3 часа 30 минут.

Последствия падения осколков сбитого дрона-камикадзе 8 мая в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Эта атака украинской столицы стала одной из самых массированных с начала войны в Украине. Скорее всего, целями ударов могли быть украинские системы ПВО, объекты гражданской и военной инфраструктуры, а также жилые дома.