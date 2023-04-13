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Росія завдала ракетного удару по Слов'янську: зафіксовані численні руйнування

13 квітня 2023 10:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росія завдала ракетного удару по Слов'янську: зафіксовані численні руйнування
Наслідки обстрілу росіянами Слов’янська. Фото: Telegram-канал Слов’янської міської ради
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська у ніч з 12 на 13 квітня обстріляли ракетами Слов’янськ. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав, але є руйнування інфраструктури.

Про це повідомив очільник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

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Російські окупанти у ніч проти 13 квітня завдали ракетного удару по Слов’янську.

Керівник військової адміністрації Слов’янська повідомив про дві ракети, які були скеровані на міську інфраструктуру.

Наслідки обстрілу

Одна з ракет влучила у подвір’я школи №8. Постраждали як сам навчальний заклад, так і навколишні будинки. Були вибиті вікна, двері, пошкоджені балкони на житлових багатоповерхівках.

Інша ракета упала на територію біля міського водоканалу. Тут були пошкоджені приватні житлові будинки.

"На щастя, в обох випадках обійшлося без жертв", — зазначив очільник Слов’янської об’єднаної територіальної громади.

Нагадаємо, що 27 березня російські окупанти вдарили по центру Слов'янська Донецької області двома ракетами С300. Загинуло щонайменше двоє людей, ще 32 — поранено.

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