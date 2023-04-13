Россия нанесла ракетный удар по Славянску: зафиксированы многочисленные разрушения

Последствия обстрела россиянами Славянска. Фото: Telegram-канал Славянского городского совета

Российские оккупационные войска в ночь с 12 на 13 апреля были обстреляны ракетами Славянск. Никто из местных жителей не пострадал, но есть разрушение инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

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Российские оккупанты в ночь на 13 апреля нанесли ракетный удар по Славянску.

Руководитель военной администрации Славянска сообщил о двух ракетах, направленных на городскую инфраструктуру.

Последствия обстрела

Одна из ракет попала во двор школы №8. Пострадали как само учебное заведение, так и окрестные дома. Были выбиты окна, двери, повреждены балконы на жилых многоэтажках.

Другая ракета упала на территорию у городского водоканала. Здесь были повреждены частные жилые дома.

"К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв", — отметил глава Славянского объединенного территориального общества.

Напомним, что 27 марта российские оккупанты ударили по центру Славянска Донецкой области двумя ракетами С300. Погибли по меньшей мере два человека, еще 32 ранены.