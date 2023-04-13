Россия нанесла ракетный удар по Славянску: зафиксированы многочисленные разрушения
Российские оккупационные войска в ночь с 12 на 13 апреля были обстреляны ракетами Славянск. Никто из местных жителей не пострадал, но есть разрушение инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
Ночной обстрел Славянская
Российские оккупанты в ночь на 13 апреля нанесли ракетный удар по Славянску.
Руководитель военной администрации Славянска сообщил о двух ракетах, направленных на городскую инфраструктуру.
Последствия обстрела
Одна из ракет попала во двор школы №8. Пострадали как само учебное заведение, так и окрестные дома. Были выбиты окна, двери, повреждены балконы на жилых многоэтажках.
Другая ракета упала на территорию у городского водоканала. Здесь были повреждены частные жилые дома.
"К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв", — отметил глава Славянского объединенного территориального общества.
Напомним, что 27 марта российские оккупанты ударили по центру Славянска Донецкой области двумя ракетами С300. Погибли по меньшей мере два человека, еще 32 ранены.