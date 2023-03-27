Поліція оприлюднила нові дані про постраждалих після обстрілу Слов‘янська
У Слов'янську Донецької області зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару. Загинуло щонайменше двоє людей, ще 32 — поранено.
Про це повідомили в Нацполіції.
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Що відомо
"Слов'янськ. Двоє вбитих, щонайменше 32 поранених", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дві ворожі ракети поцілили в центр Слов’янська. Станом на 15:00 відомо про 34 постраждалих, з них — двоє загинули.
"П’ятеро поранених — у вкрай важкому стані. Руйнувань зазнали адміністративні та офісні будівлі, п'ять багатоповерхових і сім приватних будинків, також пошкоджено десять автомобілів", — розповідають у поліції.
Наслідки обстрілу
Нагадаємо, сьогодні, 27 березня, російські окупанти вдарили по центру Слов'янська Донецької області двома ракетами С300. Обстріл відбувся близько 10:30.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський опублікував кадри наслідків російського обстрілу по Слов'янську.