Поліція оприлюднила нові дані про постраждалих після обстрілу Слов‘янська

Наслідки обстрілу в Слов'янську

У Слов'янську Донецької області зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару. Загинуло щонайменше двоє людей, ще 32 — поранено.

Про це повідомили в Нацполіції.

Що відомо

"Слов'янськ. Двоє вбитих, щонайменше 32 поранених", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дві ворожі ракети поцілили в центр Слов’янська. Станом на 15:00 відомо про 34 постраждалих, з них — двоє загинули.

"П’ятеро поранених — у вкрай важкому стані. Руйнувань зазнали адміністративні та офісні будівлі, п'ять багатоповерхових і сім приватних будинків, також пошкоджено десять автомобілів", — розповідають у поліції.

Наслідки обстрілу

Нагадаємо, сьогодні, 27 березня, російські окупанти вдарили по центру Слов'янська Донецької області двома ракетами С300. Обстріл відбувся близько 10:30.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський опублікував кадри наслідків російського обстрілу по Слов'янську.