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Росія зазнає великих втрат, але вигадала спосіб компенсації сил — в ISW пояснили як

6 квітня 2024 07:43
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Росія зазнає великих втрат, але вигадала спосіб компенсації сил — в ISW пояснили як
Російські солдати. Фото: росЗМІ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Внаслідок збільшення інтенсивність наступальних дій Росії в Україні, збільшилась чисельність втрат російської армії. Тим не менш, Міністерство оборони Росії, схоже, знайшло спосіб їх компенсації.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни, який був оприлюднений у п'ятницю, 5 квітня.

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Нещодавно російські сили виконали декілька механізованих атак на захід від Бахмута, Кремінної та Авдіївки, що відрізняється від попередніх піхотних штурмів, які велися без значного використання бронетехніки та з великими втратами.

За словами заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, Росія щомісяця залучає близько 30 000 нових солдатів для поповнення своїх втрат та створення резервів.

Спостерігається нова тенденція використання більшої кількості транспортних засобів у тактичних атаках, що може свідчити про зменшення занепокоєння щодо втрат бронетехніки.

IISS повідомляє, що Росія може підтримувати поточні рівні втрат техніки протягом кількох років, використовуючи техніку зі складів.

Український військовий аналітик Костянтин Машовець зазначає, що російська оборонна промисловість може виробляти та ремонтувати сотні танків щороку, що дозволяє компенсувати втрати.

Кремль, ймовірно, не буде проводити масштабну мобілізацію, якщо втрати не перевищать поточні можливості криптомобілізації та виробництва.

Збільшення механізованих атак може вказувати на те, що Росія готується до літньої наступальної кампанії 2024 року.

Нагадаємо, що нещодавно в ISW заявили, що РФ залучає резерви для нарощування наступальних темпів.

Раніше ми писали, що в ISW оцінили, скільки територій України захопила Росія з жовтня 2023 року.

росія
Україна
ISW
війна в Україні
втрати окупантів

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