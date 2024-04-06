Россия несет большие потери, но придумала способ компенсации сил — в ISW объяснили как

Российские солдаты. Фото: росСМИ

В результате увеличения интенсивности наступательных действий России в Украине, увеличилась численность потерь российской армии. Тем не менее, Министерство обороны России, похоже, нашло метод их компенсации.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны, обнародованном в пятницу, 5 апреля.

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Как Россия компенсирует потери живой силы и техники

Недавно российские силы выполнили несколько механизированных атак к западу от Бахмута, Кременной и Авдеевки, отличающейся от предыдущих пехотных штурмов, которые велись без значительного использования бронетехники и с большими потерями.

По словам заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого, Россия ежемесячно привлекает около 30 000 новых солдат для восполнения своих потерь и создания резервов.

Наблюдается новая тенденция использования большего количества транспортных средств в тактических атаках, что может свидетельствовать об уменьшении беспокойства по поводу потерь бронетехники.

IISS сообщает, что Россия может поддерживать текущие уровни потерь техники на протяжении нескольких лет, используя технику по составам.

Украинский военный аналитик Константин Машовец отмечает, что российская оборонная промышленность может производить и ремонтировать сотни танков в год, что позволяет компенсировать потери.

Кремль, вероятно, не будет проводить масштабную мобилизацию, если потери не превысят текущие возможности криптомобилизации и производства.

Увеличение механизированных атак может указывать на то, что Россия готовится к летней наступательной кампании 2024 года.

Напомним, что недавно в ISW заявили, что РФ привлекает резервы для наращивания наступательных темпов.

Ранее мы писали, что в ISW оценили, сколько территории Украины захватила Россия с октября 2023 года.