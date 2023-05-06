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Росія звинуватила ЗСУ у вибуху в Севастополі

6 травня 2023 17:29
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія звинуватила ЗСУ у вибуху в Севастополі
Вибух у Севастополі. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У суботу, 6 травня, у Севастополі (Крим) пролунав вибух. Росія, як завжди, звинуватила у цьому українських військових.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Видання "Кримський вітер" пише, що вибух пролунав ближче до бухти Козачої. Тим часом пропагандистка та ведуча Ольга Скабеєва повідомила з посиланням на слова голови Криму Сергія Аксьонова, що силами ППО було збито балістичну ракету, нібито запущену Збройними силами України. За її словами, ракета була запущена з ОТРК "Гром-2".

Також Аксьонов повідомив, що постраждалих та руйнувань немає. При цьому він закликав довіряти лише перевіреним джерелам.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня у тимчасово окупованому росіянами Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про атаку надводних безпілотників.

Пізніше в мережі почали розповсюджувати відео нічного вибуху в окупованому Севастополі. Також відомо, що після вибухів у бухтах Севастополя активізувалися російські військові, активно літали російські вертольоти.

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