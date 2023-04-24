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Морська "бавовна" в Севастополі: окупанти повідомляють про атаку

24 квітня 2023 05:14
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Інна Буряк
редактор
Морська "бавовна" в Севастополі: окупанти повідомляють про атаку
Вибухи на воді. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В тимчасово окупованому росіянами Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про атаку надводних безпілотників.

Про вибухи повідомляє "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.

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Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що російський флот відбиває атаку надводних безпілотників на зовнішньому рейді.

"Всі служби міста перебувають в готовності. Зберігаємо спокій", — написав він.

Також пізніше Развожаєв повідомив, що один дрон нібито знищили сили протипідводно-диверсійної оборони, а другий вибухнув сам.

"Сьогодні, починаючи з 03.30 ранку, була спроба атаки на Севастополь. За ситуацією зараз: один надводний дрон знищили сили ППДО, другий вибухнув сам. Все сталося на зовнішньому рейді, жодних об'єктів не пошкоджено. Нині у місті тихо. Але всі сили та служби перебувають у стані бойової готовності", — додав окупант.

Нагадаємо, що начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що росіянам, що живуть в Криму, варто звикнути до звуків повітряної тривоги. Нинішній теплий період року на півострові оголошується "сезоном бавовни".

Також ми повідомляли, що Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк висловив здивування заявою посла Китаю у Франції щодо суверенітету колишніх радянських республік. Він нагадав, що КНР досить педантично ставиться до своєї історії.

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