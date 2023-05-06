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Россия обвинила ВСУ во взрыве в Севастополе

6 мая 2023 17:29
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россия обвинила ВСУ во взрыве в Севастополе
Взрыв в Севастополе. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, 6 мая, в Севастополе (Крым) прозвучал взрыв. Россия, как обычно, обвинила в это украинских военных.

Об этом пишут российские СМИ.

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Издание "Крымский ветер" пишет, что взрыв прозвучал ближе к бухте Казачьей. Тем временем, пропагандистка и ведущая Ольга Скабеева сообщила со ссылкой на слова главы Крыма Сергея Аксенова, что силами ПВО была сбита баллистическая ракета, якобы запущенная Вооруженными силами Украины. По ее словам, ракета была запущена из ОТРК "Гром-2". 

Также Аксенов сообщил, что пострадавших и разрушений нет. При этом он призвал, доверять только проверенным источникам.

Напомним, в ночь на 24 апреля во временно оккупированном россиянами Севастополе раздались взрывы. Оккупационные власти заявили об атаке надводных беспилотников.

Позже, в сети стали распространять видео ночного взрыва в оккупированном Севастополе. Также известно, что после взрывов в бухтах Севастополя активизировались российские военные, активно летали российские вертолеты.

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