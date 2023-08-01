Росіянам треба готуватися до другого походу на Москву, — Данілов
Попри бажання захопити Київ, російській владі у Кремлі, можливо, доведеться готуватися захищати Москву від ще одного наступу, який стає все більш ймовірним.
Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив своїй на сторінці в Twitter.
Хто може загрожувати Москві
"Поточна ситуація для Кремля складається таким чином, що нереалізоване бажання другого наступу на Київ буде затьмарене гострою необхідністю готуватися зустрічати другий похід на Москву", — написав Данілов.
За його словами, ця подія не дуже відтермінована у часі.
"Видавлену з тюбика пасту — зростання протесту різного кольору незадоволених на Росії — назад не запхати", — зазначив секретар РНБО.
Як раніше повідомлялося, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головною метою ракетних обстрілів РФ Одеси та області є повна ізоляція виходу України до Чорного моря.