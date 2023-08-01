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Росіянам треба готуватися до другого походу на Москву, — Данілов

1 серпня 2023 16:40
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіянам треба готуватися до другого походу на Москву, — Данілов
Секретар РНБО України Олексій Данілов. Фото: РНБО
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Попри бажання захопити Київ, російській владі у Кремлі, можливо, доведеться готуватися захищати Москву від ще одного наступу, який стає все більш ймовірним.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив своїй на сторінці в Twitter.

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Данілов упевнений в другому поході на Москву. Фото: Twitter

"Поточна ситуація для Кремля складається таким чином, що нереалізоване бажання другого наступу на Київ буде затьмарене гострою необхідністю готуватися зустрічати другий похід на Москву", — написав Данілов.

За його словами, ця подія не дуже відтермінована у часі.

"Видавлену з тюбика пасту — зростання протесту різного кольору незадоволених на Росії — назад не запхати", — зазначив секретар РНБО.

Як раніше повідомлялося, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головною метою ракетних обстрілів РФ Одеси та області є повна ізоляція виходу України до Чорного моря.

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