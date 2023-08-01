Россиянам нужно готовиться ко второму походу на Москву, — Данилов
Несмотря на желание захватить Киев, российским властям в Кремле, возможно, придется готовиться защищать Москву от еще одного наступления, которое становится все более вероятным.
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил на странице в Twitter.
Кто может угрожать Москве
"Текущая ситуация для Кремля складывается таким образом, что нереализованное желание второго наступления на Киев будет омрачено острой необходимостью готовиться встречать второй поход на Москву", — написал Данилов.
По его словам, это событие не слишком отсрочено во времени.
"Выдавленную из тюбика пасту — рост протеста разного цвета недовольных на России — назад не запихнуть", — отметил секретарь СНБО.
Как сообщалось ранее, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главной целью ракетных обстрелов РФ Одессы и области является полная изоляция выхода Украины к Черному морю.