Россиянам нужно готовиться ко второму походу на Москву, — Данилов

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Фото: СНБО

Несмотря на желание захватить Киев, российским властям в Кремле, возможно, придется готовиться защищать Москву от еще одного наступления, которое становится все более вероятным.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил на странице в Twitter.

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Данилов уверен во втором походе на Москву. Фото: Twitter

"Текущая ситуация для Кремля складывается таким образом, что нереализованное желание второго наступления на Киев будет омрачено острой необходимостью готовиться встречать второй поход на Москву", — написал Данилов.

По его словам, это событие не слишком отсрочено во времени.

"Выдавленную из тюбика пасту — рост протеста разного цвета недовольных на России — назад не запихнуть", — отметил секретарь СНБО.

Как сообщалось ранее, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главной целью ракетных обстрелов РФ Одессы и области является полная изоляция выхода Украины к Черному морю.