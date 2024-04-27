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Росіянам вдалося прорватися та закріпитися в частині Очеретиного — офіційна заява

27 квітня 2024 19:07
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Росіяни прорвали оборону в Очеретино - офіційно
Російський окупант на тлі танка. Фото: ИноСМИ
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Російським окупантам вдалося прорватися та закріпитися у певній частині Очеретиного у Донецькій області. Нині ворог під вогневим контролем ЗСУ.

Про це в ефірі "Ми-Україна" сказав речник ОСУВ Хортиця Назар Волошин. 

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Тривають важкі бої 

"Наразі частина, в якій перебуває противник, є під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи, щоб вибити ворога звідти, тривають важкі бої, ситуація контролюється підрозділами Сил оборони", — сказав Волошин. 

Він також додав, що для того, аби розвинути тактичний успіх в районі Очеретиного для подальшого прориву оборони українських сил, ворог задіяв на цьому напрямку чотири бригади ЗС РФ. 

"З нашого боку вживаються всі заходи для стабілізації обстановки на Авдіївському напрямку та повернення контролю над Очеретиним. Також введено додаткові сили та засоби з резерву", — заявив речник ОСУВ Хортиця. 

Раніше ми писали, що в Очеретиному ведуться жорстокі бої, однак Збройні сили України контролюють населений пункт. 

Як відомо, видання The Telegraph раніше повідомляло, що РФ захопило Очеретине через помилку у ротації українських військ. 

ЗСУ
Донецька область
окупанти
війна
Росія

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