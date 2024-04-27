Россияне прорвали оборону в Очеретино – официально

Российский оккупант на фоне танка. Фото: ИноСМИ

Российским оккупантам удалось прорваться и закрепиться в определенной части Очеретино в Донецкой области. Сейчас враг под огневым контролем ВСУ.

Об этом в эфире "Ми-Україна" сказал спикер ОСУВ Хортица Назар Волошин.

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Продолжаются тяжелые бои

"В настоящее время часть, в которой находится противник, находится под нашим огневым контролем. Принимаются все меры, чтобы выбить врага оттуда, продолжаются тяжелые бои, ситуация контролируется подразделениями Сил обороны", — сказал Волошин.

Он также добавил, что для того, чтобы развить тактический успех в Очеретино для дальнейшего прорыва обороны украинских сил, враг задействовал на этом направлении четыре бригады ВС РФ.

"С нашей стороны принимаются все меры по стабилизации обстановки на Авдеевском направлении и возвращению контроля над Очеретино. Также введены дополнительные силы и средства из резерва", — заявил спикер ОСУВ Хортица.

Ранее мы писали, что в Очеретино ведутся жестокие бои, однако Вооруженные силы Украины контролируют населенный пункт.

Как известно, издание The Telegraph ранее сообщало, что РФ захватило Очеретино из-за ошибки в ротации украинских войск.