Повітряні кулі з кутовими відбивачами: експерт пояснив, що це

Кілька таких літаючих об'єктів приземлили на Київщині 15 лютого

Останніми тижнями ворог зменшив кількість ударних безпілотників по території України, а вдався до запуску повітряних куль з кутовими відбивачами. Це може свідчить про дві речі: кількість безпілотників занижена критично або їх готують до масового застосування на 24 лютого.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав військовий експерт Defense Express Валерій Рябих.

За його словами, запуском повітряних куль з кутовими відбивачами противник прощупував нашу систему ППО і водночас хотів створити враження атаки саме безпілотниками. Цьому методу сприяли метеорологічні умови, адже вітер дув у потрібному напрямку.

"Скоріш за все, розвідувальний БПЛА міг вести розвідку під прикриттям повітряних куль. Але план противника ввести в оману нашу систему ППО не пройшов. Також запуском повітряних кульок ворог організовував масовану ракетну атаку. Адже спеціальні зонди покликані протестувати нашу ППО, наскілька вона здатна розрізнити певні цілі", — відзначив Рябих.

15 лютого 2023 року окупанти запустили на територію України кулі з кутовими відбивачами. Кілька з них були приземлені на Київщині. За ними наступного ранку послідувала масована ракетна атака.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат відмітив, що дані повітряні кулі можна назвати дідівськими методами, бо застосовувати почали їх давно. Це звичайна куля, яка може бути різного розміру – діаметром від метра до півтора.

Куля наповнена газом, відповідно, летить вгору. На шнурку прикріплений кутовий відбивач. Сигнали радіолокаційної станції відбиваються від кутового відбивача, тому кулі стають помітними.

Тобто кутовий відбивач відбиває сигнал РЛС, і радіолокаційна станція виявляє об’єкт у повітрі. За словами Ігната, на цю повітряну ціль потрібно реагувати, особливо нашим радіотехнічним військам, які несуть 24/7 бойове чергування.