Стало відомо, що нового ворог почав застосовувати для виявлення ППО ЗСУ

Генерал розказав, як діє розвідка ворога

Фахівці російської окупаційної армії почали застосовувати новий спосіб для виявлення українських систем протиповітряної оборони. Для цього ворог пристосував повітряні кулі зі спеціальним імітатором цілі.

Про це Новини.LIVE повідомив колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Росіяни використовують для розвідки повітряні кулі", — сказав Романенко.

Ігор Романенко. Фото: УНІАН

За його словами, до кулі прикріплюється імітатор — так званий кутовий відбивач хвиль радіовипромінювання. Завдяки ньому локатор бачить відмітку, яка нагадує літак.

А якщо радар бачить таку ціль, пояснює Романенко, то, відповідно, Силам протиповітряної оборони треба якось реагувати на неї, включатися.

"Тому якщо таке відбувається, ворожі засоби розвідки засікають позицію розташування комплексу ППО і можуть завдати по ньому удар. Отже, йому треба буде міняти та облаштовувати нову позицію", — зауважив генерал.

Він додав, що, як правило, над знищенням такого роду повітряних об'єктів працює авіація, а не зенітні ракетні комплекси.

Що виявила ППО

У Київській області 15 лютого була оголошена повітряна тривога через повітряні кулі, які запустили росіяни.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, повітряними об’єктами в небі над Київщиною виявились надувні кулі з відбивачами, рух яких залежить від вітру.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що росія змінила тактику масованих атак на Україну. Тепер окупанти використовують фальш-цілі.

Під час нічного обстрілу 16 лютого території України російські окупаційні війська запустили з акваторії Чорного моря вісім ракет "Калібр". Українська ППО успішно протидіяла цьому ракетному удару.

Фото: Oleksii Reznikov / Twitter