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Россияне атакуют Украину воздушными шарами: эксперт объяснил хитрость врага

17 февраля 2023 17:00
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Воздушные шары с угловыми отражателями: эксперт объяснил, что это
Несколько таких летающих объектов приземлили в Киевской области 15 февраля
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

В последние недели враг уменьшил количество ударных беспилотников по территории Украины, а прибег к запуску воздушных шаров с угловыми отражателями. Это может свидетельствовать о двух вещах: количество беспилотников занижено критически или их готовят к массовому применению на 24 февраля.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал военный эксперт Defense Express Валерий Рябых.

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По его словам, запуском воздушных шаров с угловыми отражателями противник прощупывал нашу систему ПВО и в то же время хотел создать впечатление атаки именно беспилотниками. Этому способствовали метеорологические условия, ведь ветер дул в нужном направлении.

"Скорее всего, разведывательный БПЛА мог вести разведку под прикрытием воздушных шаров. Но план противника ввести в заблуждение нашу систему ПВО не прошел. Также запуском воздушных шаров враг организовывал массированную ракетную атаку. Специальные зонды призваны протестировать нашу ПВО, насколько она способна различить некоторые цели", — отметил Рябых.

воздушный шар разведки

15 февраля 2023 года оккупанты запустили на территорию Украины шары с угловыми отражателями. Несколько из них были приземлены в Киевской области. За ними на следующее утро последовала массированная ракетная атака.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что данные воздушные шары можно назвать дедовскими методами, потому что применять начали их давно. Это обычный шар, который может быть разного размера – диаметром от метра до полутора.

Шар наполнен газом, соответственно, летит вверх. На шнурке прикреплен угловой отражатель. Сигналы радиолокационной станции отражаются от углового отражателя, поэтому шары становятся заметными.

То есть угловой отражатель отражает сигнал РЛС и радиолокационная станция обнаруживает объект в воздухе. По словам Игната, на эту воздушную цель нужно реагировать, особенно нашим радиотехническим войскам, несущим 24/7 боевое дежурство.

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