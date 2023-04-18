Росіяни атакували безпілотниками Миколаївську область: Кім розповів про деталі нічного удару

Безпілотники у російській армії. Фото: росЗМІ

Російські окупаційні війська у ніч з 17 на 18 квітня здійснили атаку безпілотниками на об’єкт промислової інфраструктури в Снігурівській громаді на Миколаївщині. Ніхто не постраждав.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Читайте також:

Атака на Снігурівську громаду

За інформацією Кіма, у ніч проти 18 квітня російські окупаційні війська атакували Снігурівську ОТГ.

Атака сталася близько 02:30 ночі. Був атакований об’єкт промислової інфраструктури.

"Попередньо без жертв та постраждалих. Більш детальна інформація уточнюється", — наголосив голова ОВА.

Ситуація в Миколаївській області

За словами Віталія Кіма, ця атака була єдиною на території регіона.

"У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Миколаївському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", — запевнив голова Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 16 квітня громада Снігурівки Миколаївської області також стала об'єктом ворожих ракетних обстрілів. Повідомлялося, що окупанти використали С-300 у своїх діях, внаслідок чого загинули двоє підлітків 2005 року народження та були пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад і приватне підприємство.