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Россияне атаковали беспилотниками Николаевскую область: Ким рассказал о деталях ночного удара

18 апреля 2023 08:19
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне атаковали беспилотниками Николаевскую область: Ким рассказал о деталях ночного удара
Беспилотники в российской армии. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска в ночь с 17 на 18 апреля совершили атаку беспилотниками на объект промышленной инфраструктуры в Снигиревской громаде Николаевской области. Никто не пострадал.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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Атака на Снигиревскую громаду

По информации Кима, в ночь на 18 апреля российские оккупационные войска атаковали Снигиревскую ОТГ.

Атака произошла около 02:30 ночи. Был атакован объект промышленной инфраструктуры.

"Предварительно без жертв и пострадавших. Более подробная информация уточняется", — подчеркнул глава ОВА.

Ситуация в Николаевской области

По словам Виталия Кима, эта атака была единственной на территории региона.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Николаевском районах день и ночь прошли относительно спокойно", — заверил глава Николаевской ОВА.

Напомним, в ночь на 16 апреля громада Снигиревки Николаевской области также стала объектом вражеских ракетных обстрелов. Сообщалось, что оккупанты использовали С-300 в своих действиях, в результате чего погибли два подростка 2005 года рождения, были повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие.

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