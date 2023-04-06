Росіяни атакували Оріхів на Запоріжжі: є влучання у п'ятиповерховий будинок

Місто Оріхів знову опинилося під ворожим вогнем

Російські окупанти знову атакували місто Оріхів у Запорізькій області. Ворог завдав авіаудару, а також обстріляв місто з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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"Росіяни поцілили в п'ятиповерховий будинок в серці незламного міста Оріхова. Попередньо відомо, що удар завдано з РСЗВ. Крім цього, по місту нанесено авіаудар, який пошкодив житловий сектор", — розповів посадовець.

Малашко також повідомив, що ворог обстріляв Гуляйполе.

"Дві ракети поцілили в прямісінько в об'єкт цивільної інфраструктури. Ударною хвилею пошкоджено прилеглі багатоповерхові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — зазначив він.

Голова Запорізької ОВА також повідомив, що рятувальники оперативно ліквідовують загоряння, а фахівці відповідних органів вже реєструють черговий злочин росіян та завдані ними збитки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілів Запорізької області протягом минулої доби було зруйновано 16 будинків та квартир громадян, а також об'єкти інфраструктури.