Россияне атаковали Орехов на Запорожье: есть попадание в пятиэтажный дом

Город Орехов снова оказался под вражеским огнем

Российские оккупанты снова атаковали город Орехов в Запорожской области. Враг нанес авиаудар, а также обстрелял город из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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"Россияне попали в пятиэтажное здание в сердце несгибаемого города Орехова. Предварительно известно, что удар нанесен с РСЗО. Кроме этого, по городу нанесен авиаудар, который повредил жилой сектор", — рассказал чиновник.

Малашко также сообщил, что враг обстрелял Гуляйполе.

"Две ракеты попали прямо в объект гражданской инфраструктуры. Ударной волной повреждены прилегающие многоэтажные дома. Информация о пострадавших уточняется", — отметил он.

Глава Запорожской ОВА также сообщил, что спасатели оперативно ликвидируют возгорание, а специалисты соответствующих органов уже регистрируют очередное преступление россиян и нанесенный ими ущерб.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрелов Запорожской области за прошедшие сутки было разрушено 16 домов и квартир граждан, а также объекты инфраструктуры.