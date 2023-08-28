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Росіяни атакували Полтавщину: є загиблі

28 серпня 2023 08:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни атакували Полтавщину: є загиблі
Наслідки обстрілу Полтавської області. Архівне фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 28 серпня, російські терористи атакували промислову інфраструктуру на Полтавщині. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

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Як повідомив Лунін, окупанти атакували промисловий обʼєкт у Полтавській області. Внаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло, двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями, про місцеперебування ще двох людей наразі невідомо.

"Тривають пошукові роботи та розбір завалів. Також повністю зруйновано виробничий цех", — йдеться в повідомленні. 

скріншот

скріншот

Нагадаємо, за попередню добу, 27 серпня, росіяни обстріляли декілька громад Дніпропетровщини та місто Кривий Ріг. Минулося без загиблих та постраждалих, однак є значні руйнування.

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