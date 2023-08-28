Росіяни атакували Полтавщину: є загиблі

Наслідки обстрілу Полтавської області. Архівне фото: google

У понеділок, 28 серпня, російські терористи атакували промислову інфраструктуру на Полтавщині. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

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Як повідомив Лунін, окупанти атакували промисловий обʼєкт у Полтавській області. Внаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло, двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями, про місцеперебування ще двох людей наразі невідомо.

"Тривають пошукові роботи та розбір завалів. Також повністю зруйновано виробничий цех", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за попередню добу, 27 серпня, росіяни обстріляли декілька громад Дніпропетровщини та місто Кривий Ріг. Минулося без загиблих та постраждалих, однак є значні руйнування.