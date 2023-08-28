Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: яких руйнувань зазнав регіон

Наслідки обстрілів Дніпра: Архівне фото: ДСНС

За попередню добу, 27 серпня, росіяни обстріляли декілька громад Дніпропетровщини та місто Кривий Ріг. Минулося без загиблих та постраждалих, однак є значні руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Як відомо, упродовж доби окупанти обстрілювали регіон з різних типів озброєння. Відтак, росіяни двічі обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії. Надвечір цілив по Марганецькій громаді, вночі — по Мирівській.

Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок. Люди не постраждали.

Окрім того, вранці російська армія, застосувавши тактичну авіацію з південного напрямку, вгатила ракетами по Кривому Рогу.

"Зруйновані два дачні будинки. Ще п'ять — понівечені. Зайнялася господарська споруда. Минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки удару уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 серпня, російські терористи обстріляли центральну частину Херсона. Є загибла жінка та поранений чоловік.

Також 27 серпня близько 13:00 російські терористи обстріляли Харківщину. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Окрім того, ми писали, що вночі 27 серпня в Україні була оголошена повітряна тривога. Ракети загрожували всім областям, було чути повторні вибухи в Київському регіоні. Перед цим працювали сили ППО біля столиці.