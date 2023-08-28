Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: яких руйнувань зазнав регіон arrow

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: яких руйнувань зазнав регіон

28 серпня 2023 08:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: яких руйнувань зазнав регіон
Наслідки обстрілів Дніпра: Архівне фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За попередню добу, 27 серпня, росіяни обстріляли декілька громад Дніпропетровщини та місто Кривий Ріг. Минулося без загиблих та постраждалих, однак є значні руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Читайте також:

Обстріли Дніпропетровської області

Як відомо, упродовж доби окупанти обстрілювали регіон з різних типів озброєння. Відтак, росіяни двічі обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії. Надвечір цілив по Марганецькій громаді, вночі — по Мирівській.

Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок. Люди не постраждали.

Окрім того, вранці російська армія, застосувавши тактичну авіацію з південного напрямку, вгатила ракетами по Кривому Рогу.

"Зруйновані два дачні будинки. Ще п'ять — понівечені. Зайнялася господарська споруда. Минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки удару уточнюються", — йдеться у повідомленні. 

скріншот

Нагадаємо, 27 серпня, російські терористи обстріляли центральну частину Херсона. Є загибла жінка та поранений чоловік. 

Також 27 серпня близько 13:00 російські терористи  обстріляли Харківщину. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка. 

Окрім того, ми писали, що вночі 27 серпня в Україні була оголошена повітряна тривога. Ракети загрожували всім областям, було чути повторні вибухи в Київському регіоні. Перед цим працювали сили ППО біля столиці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 27 серпня: проведення парламентських виборів та просування ЗСУ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз