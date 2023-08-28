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Россияне атаковали Полтавскую область: есть погибшие

28 августа 2023 08:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россияне атаковали Полтавскую область: есть погибшие
Последствия обстрелов Полтавской области. Архивное фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 28 августа, российские террористы атаковали промышленную инфраструктуру в Полтавской области. В результате обстрела погибли два человека.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

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Как сообщил Лунин, оккупанты атаковали промышленный объект в Полтавской области. В результате вражеской атаки два человека погибли, два человека доставлены в больницу с незначительными повреждениями, а о местонахождении еще двух человек пока неизвестно.

"Продолжаются поисковые работы и разбор завалов. Также полностью разрушен производственный цех", — говорится в сообщении.

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Напомним, за предыдущие сутки, 27 августа, россияне обстреляли несколько громад Днепропетровской области и город Кривой Рог. Обошлось без погибших и пострадавших, однако есть значительные разрушения.

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