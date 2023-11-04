Россияне атаковали Сумщину минометами и дронами-камикадзе
В течение суток, 3 ноября, российские оккупационные войска произвели 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает военная администрация Сумской области.
Россияне обстреляли Сумскую область
Всего за сутки в области прогремели 116 взрывов.
"Обстрелы потерпели Краснопольская, Белопольская, Хотинская, Великописаревская, Путивльская, Зноб-Новгородская, Дружбовская, Глуховская, Середино-Будская, Эсманская общины ", — сказано в сообщении.
В частности, враг ударил по Середино-Будской общине из минометов.
По Краснопольской общине с территории РФ совершены минометные обстрелы, 21 взрыв, артобстрел, 6 взрывов и обстрел из РСЗО "Град", 12 взрывов. Также по территории общины совершены атаки дроном-камикадзе.
"На территорию Великописаревской общины россияне сбросили 24 мины. Также зафиксировано 3 взрыва из артиллерии ", — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области сегодня днем, 3 ноября, раздался взрыв . Он произошел в результате работы противовоздушной обороны по российскому беспилотнику.
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