У Дніпропетровській області пролунав вибух

Робота ППО. Фото: "Радіо Свобода"

У Дніпропетровській області сьогодні вдень, 3 листопада, пролунав вибух. Він стався внаслідок роботи протиповітряної оборони по російському безпілотнику.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Вибух у Дніпропетровській області

У Повітряних силах назвали причину вибуху:

"Дніпропетровська область — працює ППО по ворожому БпЛА".

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада російські окупанти атакували безпілотниками військову базу в Івано-Франківській області. Обійшлося без постраждалих.

Також ми писали, що вночі ворог вдарив дронами "шахед" по Харкову та області. Внаслідок атаки був пошкоджений заклад освіти.