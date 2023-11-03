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У Дніпропетровській області пролунав вибух

3 листопада 2023 12:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Дніпропетровській області пролунав вибух
Робота ППО. Фото: "Радіо Свобода"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Дніпропетровській області сьогодні вдень, 3 листопада, пролунав вибух. Він стався внаслідок роботи протиповітряної оборони по російському безпілотнику.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Вибух у Дніпропетровській області

У Повітряних силах назвали причину вибуху:

"Дніпропетровська область — працює ППО по ворожому БпЛА".

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада російські окупанти атакували безпілотниками військову базу в Івано-Франківській області. Обійшлося без постраждалих.

Також ми писали, що вночі ворог вдарив дронами "шахед" по Харкову та області. Внаслідок атаки був пошкоджений заклад освіти.

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