У Дніпропетровській області пролунав вибух
3 листопада 2023 12:47
Робота ППО. Фото: "Радіо Свобода"
У Дніпропетровській області сьогодні вдень, 3 листопада, пролунав вибух. Він стався внаслідок роботи протиповітряної оборони по російському безпілотнику.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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Вибух у Дніпропетровській області
У Повітряних силах назвали причину вибуху:
"Дніпропетровська область — працює ППО по ворожому БпЛА".
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада російські окупанти атакували безпілотниками військову базу в Івано-Франківській області. Обійшлося без постраждалих.
Також ми писали, що вночі ворог вдарив дронами "шахед" по Харкову та області. Внаслідок атаки був пошкоджений заклад освіти.
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