На Запоріжжі лунали вибухи 19 вересня — в ОВА заявили про щонайменше чотири атаки

Пожежа після атаки. Ілюстративне фото: Запорізька ОВА

Російські загарбники вночі здійснили обстріли Запорізького району. Внаслідок атак загинула одна жінка та ще дві поранені.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram у четвер, 19 вересня.

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Окупанти щонайменше чотири рази ударили по Комишуваській та Новоолександрівській громадах на Запоріжжі.

Федоров зазначив, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки та майно.

"Одна жінка загинула, дві — поранені внаслідок атаки КАБами по території Запорізького району", — йдеться у повідомленні.