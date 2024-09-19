На Запоріжжі лунали вибухи 19 вересня — в ОВА заявили про щонайменше чотири атаки

Росіяни атакували Запоріжжя — є загибла та поранені
19 вересня 2024 07:38
Пожежа після атаки. Ілюстративне фото: Запорізька ОВА
Російські загарбники вночі здійснили обстріли Запорізького району. Внаслідок атак загинула одна жінка та ще дві поранені.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram у четвер, 19 вересня.
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Окупанти щонайменше чотири рази ударили по Комишуваській та Новоолександрівській громадах на Запоріжжі.
Федоров зазначив, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки та майно.
"Одна жінка загинула, дві — поранені внаслідок атаки КАБами по території Запорізького району", — йдеться у повідомленні.
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